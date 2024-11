Rugby Italia-Argentina Cannone | Sarà durissima ma ci faremo trovare pronti

Leggi tutto su Sportface.it

A pochi giorni dalla sfida tra, la prima delle Autumn Nations Series di, gli azzurri sono più carichi che mai. “Siamo consapevoli cheuna partita molto dura contro una squadra che gioca insieme da tempo, tuttavia noi possiamo compensare con la grande unità del nostro gruppo” ha dichiarato Niccolò. La seconda linea dell’e della Benetton ha poi aggiunto: “L’è una squadra forte sia a livello fisico che atletico e nonfacile. Noi però stiamo lavorando duramente per cercare di metterli in difficoltà e cipreparati. Non vediamo l’ora di scendere in campo“. “L’apporto del pubblicofondamentale: è sempre bello sentire i tifosi incitano e il loro calore, specialmente in queste partite molto difficile – ha proseguito, invitando la gente di Udine a riempire lo stadio, per poi concludere – L’è una grande squadra, molto pericolosa, che ha battuto sia All Blacks che Sudafrica, ma non mi sento di parlare di favorite e sfavorite.