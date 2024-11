Anteprima24.it - Regione Campania, legge per l’Albo delle majorettes: previsti fondi. E spunta la Giornata del Ragù

Tempo di lettura: 3 minutiPresto lapotrebbe valorizzare e finanziare le. La proposta diè all’esame della competente commissione del consiglio regionale: ovviamente quella Cultura. A firmarla è Corrado Matera del gruppo misto. Il testo si intitola “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico dellae dei Corpi”. Si punta a riconoscere la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione. Per tale scopo, ladovrebbe promuovere attività di studio e gemellaggio con altri gruppi bandistici nazionali e internazionali, progetti di ricerca con scuole e atenei. Per favorire “la conoscenza e la diffusione della cultura e della pratica musicale di tipo bandistico“, dovrebbe servirsi anche di “progetti di orientamento musicale e di formazione per gruppida parata”.