Real Madrid la stampa spagnola ci va giù pesante | Altra prestazione ridicola crisi totale

Leggi tutto su Sportface.it

All’indomani della sconfitta casalinga in Champions League contro il Milan, ilè stato massacrato dalla. “al Bernabeu“, ha titolato Sportivo 45, facendo riferimento al secondo ko di fila in casa dopo lo 0-4 nel Clàsico contro il Barcellona. ““, ha scritto invece Marca per poi aggiungere “Ilnon ha difesa“. Eloquente anche il titolo di As: “Continua l’incubo“, con tanto di foto di Kylian Mbappé, che finora ha deluso le aspettative. Non manca poi un cenno al prosieguo della Champions League, con i Blancos attesi da “un calendario duro come la pietra“., laci va giù: “” SportFace.