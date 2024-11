Lapresse.it - Rai, Floridia: “Serve una riforma trasversale e condivisa che tenga conto di risorse stabili”

“L’obiettivo degli stati generali Rai? Accendere un faro sul servizio pubblico. Il servizio pubblico è un bene comune e dobbiamo preservarlo, dobbiamo fare in modo che siano garantitecerte ee che venga ridefinito il concetto oggi di servizio pubblico nell’ecosistema digitale”, spiega Barbara, presidente della commissione vigilanza Rai, a margine dell’evento da lei organizzato in Senato ‘Le sfide del servizio pubblico’. “E’ imminente e urgente unadel sistema del servizio pubblico – aggiunge– è necessario, si dice sempre, liberare la Rai dai partiti. Certamente, almeno, liberarla dall’esecutivo di turno”, che poi si sofferma sull’obiettivo della commissione e dell’evento in corso: “La sede della commissione di vigilanza è servita per far incardinare le riforme nell’ottava commissione del Senato.