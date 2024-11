Lanazione.it - Pediatri, il congresso a Firenze: “Avere cura del cuore, l’aterosclerosi inizia da piccoli”

, 6 novembre 2024 –del nostrofin dalla nascita. Una premura necessaria contro i rischi per la salute che da adulti potremmo trovarci ad affrontare. Parola degli specialisti della Società italiana diche si riunirà aper 79°in programma dal 20 al 23 novembre. Pressione alta, livelli alti di colesterolo cattivo, obesità sono questi i fattori di rischio cardiovascolari che, a differenza di quanto generalmente si crede, riguardano anche i bambini. E non senza conseguenze sulla salute delappunto. Per quanto possa sembrare strano, infatti, "l'aterosclerosi è una 'malattiaca', nel senso che seppure dà segno di sé negli adulti - a parte casi particolari - incomincia comunque nei". La prevenzione quindi "deve cominciare il più precocemente possibile, sin dall'infanzia", spiega all'Adnkronos Salute Marco Giussani, segretario del Gruppo di studio Ipertensione e rischio cardiovascolare della Società italiana di