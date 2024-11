Newsagent.it - Overtourism e valorizzazione culturale: il report di Fondazione Italia Patria della Bellezza al Forum della Bellezza

Si apre a Milano il 21 novembre alle ore 9.30 allaLuigi Rovati la terza edizione del, in cui musei, borghi e realtà culturali minori di tuttasi riuniscono per scambiarsi idee e strategie e per imparare ad attrarre visitatori che al contrario eccedono in molte città d’artene.Da un primodi risultati sulle realtà culturali fatte “adottare” pro bono dallaemergono alcuni dati:Accessi raddoppiati (in qualche caso triplicati)visite aumentate dal 10 al 60% nel lungo periodoincrementonotorietà di siti e progetti compreso tra il 20 e il 40%Questo primoè stato condotto su circa 35 realtà culturali vincitrici delle passate edizioni del bando. Il bando ogni anno permette l’assegnazione di premi in denaro o l’“adozione” da parte di società specializzate, agenzie che contribuiscono a migliorarne la visibilità e a renderne più efficace e strategica la comunicazione.