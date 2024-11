Noinotizie.it - Occhio alla truffa Online

Leggi tutto su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dpolizia: Tra le truffeperiodicamente ricorrenti c’è quella che riguarda false convocazioni giudiziarie che sfruttano il nome del Capo della Polizia, che nella versione che sta circolando in questi giorni in Rete viene indicato come direttore del Reparto cybercrime. La convocazione presenta loghi istituzionali per rendere più credibile il messaggio e prospettavittima, in caso di mancato riscontro nel fornire spiegazioni in merito ad una inesistente indagine penale, l’emissione di un mandato di arresto per reati di pedopornografia in Rete. Nella email si paventa anche l’iscrizione della vittima in un fantomatico “Registro dei delinquenti sessuali”, che, ovviamente, non esiste. Lo scopo è quello di causare nel destinatario uno stato di agitazione e di indurlo a ricontattare iltore inviando le proprie giustificazioni.