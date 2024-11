Nucleare Mantovano | fusione può garantire sicurezza energetica

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 6 nov. (askanews) – “L’Italia è convinta che l’energia daha la potenzialità dila, ridurre i combustibili fossili e salvaguardare la competitività del sistema economico”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, intervenendo all’evento ministeriale inaugurale del World Fusion Energy Group.sostituisce la premier Giorgia Meloni – influenzata – leggendo il discorso che avrebbe tenuto la presidente del Consiglio. “Italia è impegnata a vari livelli”, ha aggiunto, “come sottolineato il direttore Grossi l’Italia è il Paese piùtra quelli non nucleari: l’industriaitaliana è all’ottavo posto in Europa per dipendenti, circa 40 mila, ha un’expertise di altissimo livello, il nostro sistema universitario forma un alto numero di ingegneri e fisici nucleari apprezzati a livello mondiale”.