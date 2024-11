Oasport.it - MotoGP, Dall’Igna esalta il duello Bagnaia-Martin in Malesia: “Hanno onorato il Mondiale, sono dei fuoriclasse”

In attesa dell’ultimo appuntamento della stagione, in programma a Barcellona dal 15 al 17 novembre, Gigiha volutore ilammirato domenica scorsa a Sepang tra Francescoe Jorgenel Gran Premio della2024 di. Pecco, dopo una battaglia furibonda nei primi tre giri, è poi scappato via aggiudicandosi la decima vittoria dell’anno, mentreator si è accontentato di un secondo posto che lo avvicina notevolmente alla conquista del titolo, potendo gestire un vantaggio di 24 punti sul torinese nella generale. “Cosa aggiungere a quanto visto. Abbiamo assistito ad uno dei più emozionanti duelli della storia dellasu un circuito fisicamente molto impegnativo fra curvoni e frenate al limite. I primi giristati strepitosi, uno spettacolo puro: staccate, sorpassi, incroci e contro sorpassi, ogni minimo spazio era buono per infilarsi dentro e ritornare in testa“, dichiara il Direttore Generale di Ducati Corse.