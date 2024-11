Dailymilan.it - Milan, finalmente una serata da numero dieci per Rafael Leao. Tutti i voti

, a Madrid abbiamoassistito a una prestazione da veroper quanto riguardaEra l’uomo più atteso dellae non ha deluso le aspettative:stato protagonista di una grandissima prestazione nella gara di Champions League con il Real Madrid – vinta dai rossoneri per 3-1. Il portoghese è stato tra i migliori in campo per quanto concerne l’undici schierato in campo da Paulo Fonseca: tanta corsa, dribbling e spunti del vero Rafa, quello chenoi conosciamo. Ecco che allora la sua partita è stata, così, valutata conaltissimi da parte dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera: “Grande risposta dopo tre panchine consecutive. Il secondo gol per metà è suo e sul terzo il contributo è fondamentale.