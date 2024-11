Ilfattoquotidiano.it - Migranti verso l’Albania, stavolta la nave Libra ne porta otto. Intercettati nelle ultime 48 ore, mentre in Italia ne sbarcavano 1.600

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La prima vola 16, la seconda 8.che a bordo dell’ormai notadella Marina Militare da 20o posti, la, sono in viaggiodove il governo di Giorgia Meloni ha costruito i centri destinati alle procedure d’asilo e all’eventuale rimpatrio dei richiedenti. Maschi adulti, non vulnerabili, provenienti da quei “Paesi d’origine sicuri” al centro dei pronunciamenti dei tribunalini che finora hanno ostacolato i piani del governo. “Siamo alle comiche, se non fosse che i Cpr albanesi sono fuori dal diritto europeo e costano ben un miliardo di euro ai contribuentini”, non ha difficoltà a commentare il segretario di +Europa, Riccardo Magi. Non solo. Alla luce dei decreti del Tribunale di Roma che, applicando una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, hanno liberato i richiedenti trasferiti in Albania a metàbre, e dei recenti rinvii alla stessa Corte Ue sulla medesima questione, la probabilità che il soggiorno albanese dellepersone ora in viaggio si concluda allo stesso modo è alta.