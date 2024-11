Ilfattoquotidiano.it - “Mi farò travolgere da ciò che mi spaccherà il cuore a metà”: Laura Pausini a Londra per l’atto finale del tour mondiale. Nello show la dedica alle vittime di Valencia

è tornata sul palco per riprendere la partedel suoto al trentennale della sua carriera. Stavolta il via si è consumato all’O2 Shepherd’s Bush Empire di. “Il mioè diviso tra passato, presente e futuro. – ha detto– In scaletta ci sono i miei successi e anche alcuni brani dell’ultimo album ‘Anime Parle’ (candidato ai prossimi Latin Grammy Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional, ndr). Non mancherà l’ultimo singolo ‘Ciao/Chao’. È stato importante per me girare il mondo inper ritrovare il pubblico dopo il periodo della pandemia”. Durante le due ore di performance l’omaggio per ledi, il messaggio importante contro la violenza sulle donne e l’allarme sul cambiamento climatico. Questi due ultimi temi sono rimasti come cardine dello spettacolo ed erano già presenti nella prima leg del