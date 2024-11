Ilrestodelcarlino.it - Limiti di velocità da rispettare

Il Carlino Bologna del 3 novembre apre con un titolo a lettere cubitali "Velox in Viale Cavina, 24 mila multe", in un mese corrispondenti a 784 verbali al giorno, l'opposizione tuona "Basta fare cassa". Vorrei fare presente che i velox sono ampiamente segnalati con cartelli ottici e luminosi che si vedono da lontano, ladi 50 kmh in quelle tipologie di strade è fissata dal codice della strada, che è una legge dello Stato, superare questo limite crea comunque gravi pericoli, invito gli automobilisti a porre maggiore attenzione e le casse del Comune di Bologna rimarranno vuote. Niccolò Rocco di Torrepadula