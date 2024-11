Panorama.it - La Talpa torna in tv con Diletta Leotta

La sfida di rilanciare un format ventennale non era semplice, ma Mediaset ha scelto di rischiare e puntare sulla sperimentazione con La– Who is the mole. Il 5 novembre ha debuttato su Canale 5 una versione riveduta e corretta del reality che mette in gioco diversi vip che nascondono tra di loro un traditore (o una traditrice).La nuova edizione del reality, condotta dae andata in onda in parallelo su Canale 5 e su Mediaset Infinity, ha raggiunto risultati straordinari, sia in termini di audience che di impatto commerciale, grazie a una formula all'avanguardia che ha saputo conquistare il pubblico giovane.Federico di Chio, direttore marketing Mediaset, ha spiegato: "La novità di questa edizione de Laè che è stata concepita fin dall’inizio come un’operazione nativamente cross-mediale, dove Mediaset Infinity non rappresenta semplicemente una finestra di riproposizione del contenuto televisivo, ma è ambiente di diffusione di contenuti originali, alcuni anche in anteprima rispetto a Canale 5.