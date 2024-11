Iltempo.it - Kamala? Nessuna novità. Cerno: la vice fantasma di Biden

I primi dati delle elezioni presidenziali Usa arrivano nello studio dello speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. L'attenzione è tutta sugli stati in bilico, i grado di muovere i grande elettro necessari a toccare l'asticella di 270 che vuol dire Casa Bianca. Un processo che potrebbe durare giorni in un sistema elettorale così diverso dal nostro. "La cosa straordinaria è che la più grande democrazia del mondo abbia questo affascinante e complicato modo di votare - commenta Tommaso, direttore de Il Tempo - immaginiamo in Italia se si cominciasse a votare per posta mesi prima, se avessimo le regioni che determinano gli elettori come in questo sistema secolare". Insomma, l'America "alla fine accetta un presidente magari per pochissimi voti di un piccolo Stato quando la dimensione del voto totale magari è opposta - spiega- Questo è un segno di grande democrazia".