Inter, rinforzi giovani in arrivo: scelto un esterno dalla Spagna

Ultimo aggiornamento 5 Novembre 2024 23:07 di Federico De Milano L’ha individuato un nuovoper rinforzare le sue fasce ed è pronto a prelevarloper regalarlo ad Inzaghi Uno degli obiettivi dell’nelle prossime sessioni di mercato è certamente quello di rinre la rosa perché l’età media attuale dei giocatori nerazzurri è da diverso tempo una delle più alte della Serie A e anche in Champions League non ci sono molte squadre che hanno un organico meno “verde” dell’. Il presidente Beppe Marotta assieme al DS Piero Ausilio è alla ricerca di profilida mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi che sa bene come questa sia diventata una priorità per il futuro. L’ha bisogno di rinre la rosa: pronto un colpo (Foto LaPresse) – Rompipallone.