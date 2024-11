Inter-news.it - Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali: Inzaghi, quante scelte di turnover!

Alle 21.00 è in programma, gara valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. In vista della gara di domenica contro il Napoli, Simonepunta su diversedi. Spicca l’assenza a sinistra sia di Alessandro Bastoni che di Federico Dimarco.– Quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, con l’che affronta l’a San Siro dopo la vittoria al cardiopalma contro il Venezia nella scorsa giornata di campionato. Il tutto a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Napoli, già di fondamentale importanza per la lotta scudetto. Il tecnico Simone, proprio in vista di una partita così importante, decide di puntare su diversedidal primo minuto: spiccano le assenze di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Marcus Thuram.