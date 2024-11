Linkiesta.it - Il pericoloso scivolamento politico della Slovacchia verso la Russia

Il premier slovacco Robert Fico, noto per le posizioni nazionaliste ed euroscettiche, è diventato il primo leader dell’Unione Europea a comparire sulla televisione di Stato russa dallo scoppioguerra in Ucraina. Il Primo Ministro ha reso noto, durante l’intervista riportata da Euractiv, che intende prendere parte alle celebrazioni che si svolgeranno a Mosca, il prossimo 9 maggio, per ricordare gli ottant’anni dalla fineSeconda Guerra Mondiale. L’intervistatore del programma “60 minuti” aveva chiesto a Fico se sarebbe stato disponibile a recarsi a Mosca il 9 maggio e la sua risposta è stata: «Si, sarei molto felice» per poi aggiungere che «lo considererei un onore» e «credo che sia un mio dovere personale». Non è la prima volta che il premier slovacco esprime apprezzamenti nei confronti di Mosca, considerata un partner strategico proprio come la vicina Ungheria e lo scorso ottobre avevano fatto discutere le parole pronunciate poco prima del Consiglio europeo.