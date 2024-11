Golf McIlroy | Trump e Musk possono riportare la pace tra il PGA Tour e il circuito separatista LIV

Leggi tutto su Sportface.it

Roryritiene che il ritorno di Donaldalla Casa Bianca potrebbe portare latra il PGAe ilLIV finanziato dall’Arabia Saudita e ha ipotizzato che Elonpotrebbe svolgere un ruolo chiave nei negoziati sul futuro del. Ilstatunitense è impegnato in lunghe trattative con il Fondo di investimento pubblico saudita (PIF) volte a sanare una frattura nelprofessionistico maschile, dove molte star di spicco sono ancora bandite dal PGA. Il Dipartimento di Giustizia è indipendente dal governo americano, ma i presidentiinfluenzare le nomine chiave, tra cui quella del procuratore generale e del procuratore generale degli Stati Uniti. Lo stessoaveva lasciato intendere pochi giorni fa, al podcast Let’s Go di Bill Belichick, che avrebbe potuto risolvere la cosiddetta “guerra civile” del, e che gli basterebbero “circa 15 minuti per concludere l’accordo“.