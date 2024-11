Ilgiorno.it - Gioco d’azzardo “Slot“ a teatro con gli studenti

Ilper raccontare il disturbo da. È l’iniziativa promossa da Asst Lodi in collaborazione con Il Ramo e il liceo artistico Callisto Piazza, svoltasi ieri alalle Vigne: lo spettacolo “- Sogni Luci Ombre Traiettorie“ è il progetto nato nel Piano localepatologico (Gap), attivo da cinque anni con l’obiettivo di portare l’attenzione sul Disturbo da(Dga). "Questa iniziativa – spiega Concettina Varango, direttore del Servizio dipendenze dell’Asst Lodi – vuole essere un’occasione per riflettere su un fenomeno purtroppo diffuso e capace di generare conseguenze profonde e durature su chi ne soffre, con impatti negativi sull’ambiente familiare, sociale e professionale". Lo spettacolo, tenuto due volte, al mattino per le scuole e al pomeriggio per i rappresentanti delle istituzioni locali, vuole stimolare una riflessione, permettendo a ogni spettatore di calarsi nel vissuto di chi affronta questa dipendenza.