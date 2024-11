Ilgiorno.it - Gestione del personale. Cercasi un addetto

Addetta/o alladel, contratto a tempo indeterminato, 1 posto Sede di lavoro: Rho e Provincia. Codice offerta Afolmet: 87279 La risorsa per una società di Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco si dovrà occupare di:dipendente, raccolta documentale pre-assunzione e post assunzione, monitoraggio scadenze contratti e adempimenti obbligatori per lasicurezza,corrispettivi giornalieri-mensili, attività di back office Profilo ideale: gradita esperienza biennale nelle mansioni; patente B e mezzo proprio sono indispensabili per gli spostamenti tra le varie sedi delle società del gruppo, buon utilizzo del pacchetto Office, conoscenza base della lingua inglese. Orario di lavoro: full time dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 – Terziario Confcommercio.