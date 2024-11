Game-experience.it - Forza Motorsport, è disponibile l’Update 14 con la licenza NASCAR, nuove auto e tante novità

Leggi tutto su Game-experience.it

Turn 10 ha pubblicato un nuovo aggiornamento di, rilasciando nello specifico14 che ha aggiunto all’interno dell’apprezzato racing game di Xbox non poche, tra le quali troviamo l’intuizione delladelle. Come riportato sul sito ufficiale, attraverso il nuovo update il team di sviluppo di Microsoft ha dato il via all’American Thunder Tour grazie al quale i piloti di tutto il mondo possono prendere parte al Next Gen Stock Car del 2024, gustandosi in questo modo le. Ovviamene in questi eventi è possibile sfrecciare in pista utilizzando le regole del campionato americano, cercando di arrivare al primo posto nei tracciati dedicati. Turn 10 ha precisato che con il nuovo aggiornamento diè possibile utilizzare le Stock sulle piste Homestead-Miami, Indianapolis, Sunset Peninsula ed anche Eaglerock Speedway, dando vita alle gareall’interno dell’esclusiva Xbox.