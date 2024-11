Sport.quotidiano.net - Fiamozzi sa come fare: "Dobbiamo ribellarci"

, riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’episodio che vi ha consegnato il 2 a 2: Vergara conquista il rigore e Gondo va sul dischetto per porre fine a un digiuno che durava da oltre sei mesi, eravate preoccupati? "In realtà io ero sicurissimo che avrebbe segnato, ve lo dico con sincerità. Cedric veniva dall’infortunio, ma aveva sempre fatto il suo gran lavoro, magari gli si può dire qualcosa a livello tecnico, ma è un ragazzo d’oro che si fa voler bene e che ci è mancato parecchio". Sotto due a zero sembravate spacciati e invece avete reagito, cos’è scattato dentro di voi? "Noi nonmai accettare una situazione negativa, maessere capaci di metterci tutto alle spalle e di andare avanti, proprionella vita di tutti i giorni: se ti succede qualcosa di negativo e resti lì a rimuginare, sei finito".