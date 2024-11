Udine20.it - Festival delle Dimore Storiche: 9-10 novembre 2024

Torna con una speciale edizione autunnale ilorganizzato da ADSI FVG(Associazione): due giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico ed architettonico della regione che spesso resta nascosto dietro siepi e cancelli. Appuntamento sabato 9 e domenica 10con l’apertura straordinaria die parchi e un ricco programma di eventi organizzati grazie all’iniziativa dei proprietari: presentazioni di libri, conferenze, Per la giornata del 10, iladerisce alla III Giornata Nazionale dell’Agricoltura – Coltiviamo la Cultura, promossa da ADSI a livello nazionale, in cui lepartecipanti ospiteranno stand per la vendita e la degustazione di prodotti agricoli tipici del territorio.