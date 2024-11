Thesocialpost.it - Festa Milan al Bernabeu: Real Madrid sconfitto 1-3 con gol di Thiaw, Morata e Reijnders

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Unpazzesco espugna ile porta a casa 3 punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League, battendo a sorpresa i campioni in carica deldell’ex Carlo Ancelotti. I rossoneri hanno disputato una gara coraggiosa, sempre pronti a pungere l’avversario, trovando tre reti e mettendo spesso e volentieri in difficoltà una difesa delle merengues tutt’altro che impermeabile. 3-1 il risultato finale, con le reti di: protagonista assoluto anche Maignan, che nei momenti chiave della sfida ha sbarrato la porta agli avversari. Pronti via e ilpassa subito, dopo essersi fatto vivo in avvio con: angolo di Pulisic al 12? e gol dia gelare il. Ilprova a reagire, Maignan è bravissimo su Mbappè, ma al 21? un erroraccio di Emerson Royal manda Vinicius dal dischetto: cucchiaio e 1-1.