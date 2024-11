Imiglioridififa.com - FC 25, una nuova Evoluzione estetica per i TOTW (a pagamento)

Ecco una guida completa dedicata alladenominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 6 novembre Completa queste sfide per abbellire il tuo oggetto giocatorecon una decorazione elite e un’animazione scintillante EVOCosto: 25.000 o 200 FC Points Scadenza: 13 novembre Richiesta Rarità: Squadra della settimana () Miglioramenti Stile di gioco Aggiornamento estetico Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre