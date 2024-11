Formiche.net - Era alto e snello, era bello. Era Franz Kafka

«Era, aveva la pelle scura e camminava a grandi falcate, tanto che pensai dovesse essere un indiano mezzo sangue, e non un europeo. Oscillava un poco, ma si manteneva sempre eretto, lasciando pendere il capo leggermente di lato, come un solitario, sempre in ascolto di qualcosa» (da Hans-Gerd Koch, Quandomi venne incontro., 2007, Nottetempo Edizioni). Così ricorda(1883-1924) Dora Diamant (1898-1952), l’ultima donna nella vita sentimentale dello scrittore, quella che gli fu accanto nel momento della dipartita. Certo, egli aveva amato anche Felice Bauer («mento prominente – noterà lo scrittore – poco attraente»), ma, nonostante ciò, ne subì il fascino sino alla pianificazione delle nozze poi annullate per il peggioramento della tubercolosi. Successivamente, conobbe Milena Jezenska, sua traduttrice, sposata infelicemente con il critico letterario Ernst Pollack (non ebbe il coraggio di lasciarlo) e dunque l’amore, come con Felice, risultò platonico.