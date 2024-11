Notizie.com - Elezioni Usa 2024, stop al voto. Gli americani hanno deciso, è la notte del giudizio: chi sarà il nuovo presidente

Sono in corso gli spogli dei voti per lepresidenziali Usa: Donald Trump e Kamala Harris testa a testa per tutta la campagna. Stati Uniti mai così divisi, una scelta complicata per il loro 47esimosotto ogni punto di vista. Segnati da sconvolgimenti e rancori. Gli elettori sono stati chiamati a decidere se far ritornare il repubblicano Donald Trump alla Casa Bianca o elevare l’attuale viceKamala Harris allo studio ovale.Usa, gli: è ladel. ChiilAl momento si sa che Kentucky e Indiana, senza grosse sorprese, sono andati ai repubblicani. Allo stesso modo, il Vermont ed il New Hampshire sono andati ad Harris. Le prime proiezioni sulla Virginia della Cnn danno Donald Trump in vantaggio al 58,7% e Kamala Harris al 40,6%.