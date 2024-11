Panorama.it - Distretto antimafia, maxi operazione antidroga: 23 arresti per traffico internazionale

Una vastacoordinata dalla Direzione Distrettuale(DDA) di Firenze ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, a carico di 23 persone ritenute parte di un’organizzazione criminale dedita aldi sostanze stupefacenti. L’, condotta nella giornata odierna, rappresenta un colpo significativo contro il narcocon ramificazioni in Italia e all’estero. L’ordinanza è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e la Stazione Navale di Livorno, coinvolgendo 200 unità della Guardia di Finanza e l’impiego di unità cinofile. Le attività hanno interessato diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Calabria, Lazio, Puglia, Campania, Lombardia, Veneto e Liguria, e hanno coinvolto anche nazioni straniere come Albania, Francia, Spagna e Romania.