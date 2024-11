Devi lasciare il programma La Talpa colpo di scena già alla prima puntata Gelo dopo la decisione sul concorrente

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Il 5 novembre ha debuttato su Canale 5 La, il reality che mette in gioco diversi vip che nascondono tra di loro un traditore (o una traditrice). Il nuovo, che non prevede la diretta come nelle edizioni passate ma è già stato tutto registrato, è condotto da Diletta Leotta,. Accanto alle prime serate su Canale 5 la novità prevede anche contenuti esclusivi in antesullo streaming Mediaset Infinity, tra cui dal 7 novembre il focus investigativo LaDetection. Tra i concorrenti la conduttrice Lucilla Agosti, l’ex schermitrice Elisa Di Francisca, il modello e attore Alessandro Egger, l’icona del Grande Fratello Marina La Rosa, il motociclista Marco Melandri, la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini (che vale come un unico), l’ex velina Ludovica Frasca, la modella Orian Ichaki e gli attori Andrea Preti e Gilles Rocca.