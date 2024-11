Lanotiziagiornale.it - Csm, i togati contro Pinelli: “Riferisca al plenum dell’incontro con Meloni”

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

“Che si sono detti?”. A porre apertamente la domanda, che magistrati e politici si stanno facendo da domenica sera, ci ha pensato ieri l’ex ministro della Giustizia, il dem Andrea Orlando. Da quando cioè è stato reso noto l’in– assai irrituale – tra il vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, Fabio(area Lega), con la premier Giorgia. Un faccia a faccia definito “sorprendente” dal Quirinale (perifrasi presidenziale per dire che Mattarella non l’ha presa per niente bene), visto che il Capo dello Stato, che presiede anche il Csm, ne era stato informato solo pochi minuti prima. Il colpo di mano diUn faccia a faccia quello tra la premier e l’avvocato padovano(“gli incontri tra Cdm e vicepresidente del Csm sono una prassi così costante e diffusa che un giornale di destra, per smentirmi, cita ben due precedenti, uno del 2006 e l’altro degli anni ‘80.