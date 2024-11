Ilgiorno.it - Corto circuito alla Avicel. Dalla cassa al licenziamento: "Distruggono 27 famiglie"

Dal rientro dopo le ferie estive sono inintegrazione straordinaria e ora la doccia gelata: in arrivo 27 licenziamenti (su un totale di 70 dipendenti)di Limbiate. L’azienda, attiva da quasi 40 anni nel settore della componentistica elettronica e arrivata a contare fino a 180 dipendenti quando aveva anche una sede produttiva a Cologno Monzese, da diversi mesi attraversa un periodo di difficoltà con conseguente riduzione di produzione. Ma i sindacati contestano la mancanza di comunicazioni chiare sullo stato di salute dell’azienda, nonostante le molteplici richieste. Ora la comunicazione dell’esubero di 27 lavoratrici e lavoratori con l’intenzione di procedere al più presto alcollettivo. Questa mattina, davantisede dell’azienda, in via Monte Rosa, sciopero con presidio.