Lanazione.it - Contratto del Comune. La Cisl non firma: "Massimo dissenso"

Siglato, nella sede deldi Grosseto ilintegrativo economico 2024, che interessa circa 500 dipendenti comunali. Unche laFunzione pubblica, ha deciso di nonre. "Non sottoscrivere undecentrato dopo mesi di trattative non è una scelta che si prende con superficialità – dice Simona Piccini, segretaria generale dellaFunzione Pubblica di Grosseto -; significa dichiarare ila una contrattazione. Ed è per questo che nei mesi scorsi laha inviato all’amministrazione una serie di richieste, di fatto non prese in considerazione, che andavano ad utilizzare il fondo delle risorse accessorie del personale in modo più equilibrato, prevedevano le progressioni economiche orizzontali con criteri di svolgimento più attenti a lasciare risorse anche per altri istituti contrattuali, ma soprattutto finalizzate a non depauperare la cosiddetta ‘produttività ’ annuale di ciascun dipendente".