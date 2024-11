Cityrumors.it - Claudia Gerini strizza l’occhio agli USA, fan in rivolta: “Allora vattene in America”

fa discutere per le sue recenti dichiarazioni a Rolling Stone. La frase sugli Stati Uniti non è piaciuta ai fan: cosa ha detto. L’erba del vicino è sempre più verde. Solo che quando i “vicini” – metaforicamente – sono gli USA ogni faccenda si complica. Chiedere a, celebre attrice romana e italiana che ha avuto l’ardire di rilasciare un’intervista con le elezionine dietro l’angolo. Negli USA ha vinto Donald Trump.(foto: Ansa) cityrumors.itIn Italia non l’hanno presa molto bene. Le rimostranze degli esperti della politica estera dimostrano che, per lo Stivale e non solo, questo non è il futuro migliore contando il rapporto del Paese con l’. Cosa c’entrain tutto ciò? L’attrice, molto impegnata su più fronti, ha dichiarato – non in relazione alle elezioni USA – che se avesse vissuto inora sarebbe più conosciuta e più ricca.