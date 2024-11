Lettera43.it - Chi è Barron Trump, 18enne figlio di Donald e Melania sul palco di Palm Beach

Leggi tutto su Lettera43.it

«Ha votato per la prima volta, per suo padre». Nella notte italiana,ha condiviso una foto di suo, avuto dal maritonel 2006, al seggio elettorale. Poche ore dopo, il più giovane e riservato dei cinque figli del tycoon è apparso in tutta la sua imponente stazza fisica – è alto due metri e sei centimetri – accanto ai genitori suldida cui il padre ha ringraziato i suoi sostenitori per il successo alle Presidenziali americane. Aveva 10 anni il giorno in cui Theentrò per la prima volta alla Casa Bianca: oggi ne ha 18, compiuti a marzo, ed è fresco di diploma. Ama lo sport ma, a differenza di quanto sostenuto dal papà, non sembra per nulla intenzionato a seguirne le orme nella politica, come testimonia la sua scarsa presenza ai comizi pubblici.