Centinaia per Bacchilega | Ci hai dato voglia di vivere

Sono state oltre trecento le persone che ieri pomeriggio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Maurizio, noto commercialista e vicepresidente dell’Università aperta di Imola.si è spento improvvisamente all’età di 55 anni la notte del 31 ottobre a causa di un infarto. Il corteo funebre è partito a piedi dalla camera mortuaria dell’ospedale di Imola diretto alla chiesa di San Cassiano, di cuiera frequentatore e volontario. Qui, nella chiesa gremita, si è svolta la messa officiata da don Emilio e don Antonello. Successivamente, il corteo ha proseguitoin direzione cimitero del Piratello per l’ultimo saluto. Il professionista è stato ricorcome un uomo riservato e dai modi gentili. "Papà ci ha insegnato il valore della dedizione e della pazienza, ma soprattutto ci ha insegnato cosa significhi amare attraverso tanti gesti - ha detto la figlia Francesca in chiesa – , si è preso cura di noi in tutto, dalle piccole cose fino alle più grandi.