Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, è subito Coppa Italia. Al Mancini arriva la Civitanovese

Adesso sotto con ladi D. Iltorna a giocare in casa. Oggi alsalirà la(ore 14:30, costo biglietto intero 10 euro, 5 euro ridotto per under 17, over 65 e disabili), per i trentaduesimi di finale (nei primi due turni ilha eliminato prima lo United Riccione e poi il San Marino). Già la, una squadra già affrontata in campionato, due settimane fa esatte, in notturna, al Polisportivo di Civitanova. Finì 0-0, con le due squadre, invischiate nella lotta per la salvezza, che non hanno voluto rischiare più di tanto. Oggi dovrebbe essere diverso, con i due allenatori che potrebbero dare spazio a coloro che hanno giocato meno. Questo almeno il pensiero dell’allenatore dei fidardensi, Marco Giuliodori. "E’ una partita ufficiale e quindi si vorrà fare risultato - attacca Giuliodori -.