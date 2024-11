Quotidiano.net - Capotreno accoltellato: "Voglio tornare al lavoro". Ma la moglie: ho paura

Unbello, dice la. Di più: "Un posto d’oro". Milleottocento euro al mese per non fare mancare niente ai due figli e a lei che è disoccupata, nel senso di occupata a tempo pieno prima con un padre malato di cancro e adesso con una madre prigioniera dell’Alzheimer. La fatica di alzarsi alle tre del mattino? Superabile. Straordinari? Mai tirarsi indietro. La parola mutua? Abolita. Perché Rosario Ventura, suo marito, è felice così. Stanco ma felice di "portare il pane a casa". A 44 anni mette con orgoglio la divisa, ringrazia e non si lamenta mai. "Laè rimasta ma non vedo l’ora dialsui treni, nessuno può togliermi l’amore per il mestiere che ho scelto", ha detto ieri l’uomo. Adesso però è la sua Daniela a farsi venire qualche dubbio sulla sicurezza del posto fisso.