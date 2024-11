Oasport.it - Calcio: splendido Milan al Bernabeu, Real Madrid battuto d’autorità in Champions League. Pari Juventus a Lilla, Bologna sconfitto

Si chiude un martedì di trasferte per quanto riguarda le squadre italiane in2024-2025. Due su tre, infatti, sono impegnate su campi non amici, ma arrivano tutti e tre i risultati. In particolare è ila prendersi la copertina espugnando il Santiagosofferto per la, mentre ilmanca una bella occasione contro il Monaco.1-3 Dopo 12 minuti è già rete per il, che va a segno con Thiaw di testa su angolo di Pulisic: colpo di testa sul primo palo, gol. Ilsi arrabbia e in dieci minuti si procura un rigore per atterramento di Emerson su Vinicius, che dal dischetto spiazza Maignan. I rossoneri riprendono a spingere e, al 39?, ritrovano il vantaggio con Morata, che ribatte in porta un tiro di Leao respinto da Lunin.