Lanazione.it - Braccio incastrato in una macchina, grave giovane operaia

Vinci (Firenze), 6 novembre 2024 – Ennesimo incidente sul lavoro, purtroppo. Stavolta è successo a Spicchio di Vinci (Firenze), dove la notte scorsa unadi 28 anni è rimasta incastrata con unall’interno di unrio, mentre era a lavoro in una ditta. Operaio investito e ucciso in autostrada: automobilista non si ferma, rintracciato Il soccorso è scattato verso le 3.20 da parte di 118 e vigili del fuoco per liberare l'infortunata, che è stata portata al Cto di Careggi in codice rosso. Sul posto, anche gli specialisti della Medicina del lavoro della Asl Toscana Centro.