Ilrestodelcarlino.it - Bimbi a lezione di natura attorno all’albero di Popoff

Un albero per ‘’. Nei giorni scorsi, a San Pietro in Casale, tanti piccoli studenti della scuola primaria paritaria ’Mariele Ventre’ hanno celebrato un momento di profonda sensibilità ecologica e commemorazione presso il Parco del Museo Frabboni. Riuniti insieme a docenti, collaboratori scolastici, genitori e rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Alessandro Poluzzi, i bambini hanno assistito all’installazione di un cartello per l’Albero Habitat, un’iniziativa che invita a guardare agli alberi non solo come elementi del paesaggio, ma come veri e propri "condominili" per molte specie viventi. Il primo cittadino, a margine, ha specificato: "L’albero scelto, che è stato dedicato a Valter Brugiolo, il bambino prodigio che cantòallo Zecchino d’Oro, scomparso il 30 settembre scorso, non è solo un simbolo di memoria: è una testimonianza vivente dell’importanza degli alberi all’interno dell’ecosistema urbano.