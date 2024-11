Lanazione.it - Bilanci e dichiarazioni fiscali. Serve un impiegato contabile

AMMINISTRATIVO Un’azienda di Prato sta ancora cercando unamministrativo. La figura selezionata si occuperà della tenuta contabilità, redazione dei. Imprescindibile, ai fini della selezione, esperienza maturata in studi professionali. Sarà valutato sia un orario di lavoro full time che un orario part-time, anche a seconda delle esigenze della persona scelta. Offresi contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. E prendere come riferimento questa numero di pratica: Rif.:PO-236650.