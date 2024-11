Notizie.com - Aria in vendita (e non è nemmeno fritta): la trovata sulle sponde del lago di Como

Ildifa tendenza e c’è chi ha pensato di metterne inl’: il prezzo? Poco meno di 10 euro. Da New York a Londra, passando per Milano e Napoli, il concetto di commercializzare l’non è una novità assoluta. Tuttavia, l’iniziativa lanciatarive deldiha aggiunto un tocco distintivo a questa tendenza globale. La “LakeAir“, messa inda inizio ottobre, ha catturato l’attenzione non solo dei visitatori locali ma anche di un pubblico internazionale. Media prestigiosi come la CNN e “The Times” hanno dedicato spazio a questa curiosa novità, dimostrando come l’idea abbia solleticato la curiosità ben oltre i confini italiani. LakeAir: c’è chi mette inl’deldi– notizie.comL’iniziativa è stata ideata da Italy Srl, un’agenzia di comunicazione con sede a, che ha visto nel turismo crescente verso il Lario un’opportunità unica per offrire ai visitatori qualcosa di veramente originale.