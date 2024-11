Ilgiorno.it - Arancia meccanica a Milano, escort picchiate e rapinate da 4 giovani

, 6 novembre 2024 – L'appuntamento-trappola con la prostituta. La violenta irruzione in casa. Le botte e la razzìa nelle stanze. All'alba di mercoledì 6 novembre, gli investigatori della Squadra mobile hanno arrestato quattro uomini di età compresa tra 21 e 26 anni, accusati di essere gli autori di due rapine ai danni di altrettante prostitute nei primi giorni del marzo scorso. La ricostruzione Stando a quanto emerso dall'indagine che ha portato all'emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, uno degli indagati contattava lae prendeva appuntamento per ottenere una prestazione sessuale. Quando la donna apriva la porta di casa per accogliere il cliente, si trovava davanti i quattro aggressori; a quel punto, scattava il pestaggio (le due prostitute hanno riportato lesioni al volto) e la successiva rapina di smartphone, soldi e gioielli.