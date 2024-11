Quotidiano.net - America spaccata in due. Il politologo Jones: fratture profonde: "Ma il pericolo vero è la violenza"

Leggi tutto su Quotidiano.net

A notte inoltrata l’unico dato certo sull’esito delle elezioni presidenziali statunitensi è l’incertezza. Attesa e manifesta in un Paese in bilico fra la possibilità storica di far entrare la prima donna alla Casa Bianca e quella di rimettere il bastone del comando in mano a chi sepellisce i resti della Guerra fredda sotto una malcelata e controversa cordialità con la democratura di Vladimir Putin. Ma l’del Day after elettorale è soprattutto "un Paese polarizzato", così come esce dalla fotografia dell’analista statunitense Erik, direttore del Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute. È una spaccatura profonda quella Oltreoceano? "Sì, è una frattura che separa le aree urbane da quelle rurali, le coste dall’interno, i religiosi dai più agnostici.