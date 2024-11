Oasport.it - Ambesi: “La penso come Ivanisevic: in WADA c’è accanimento contro le persone”

Leggi tutto su Oasport.it

In attesa delle ATP Finals di Torino, con Jannik Sinner tra i grandi favoriti della vigilia anche in seguito al forfait di Novak Djokovic, tengono banco in questi giorni le WTA Finals di Riad con una magnifica Jasmine Paolini che ha ceduto ieri alla numero 1 al mondo Aryna Sabalenka disputando però una prestazione di alto profilo e restando pienamente in corsa per la qualificazione alle semifinali. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimilianoe Guido Monaco. “Secondo me ha giocato una partita di alto livello. Più che altro ha dimostrato di saper uscire da una situazione difficilissima, perché era sotto 4-0 e c’era il rischio che potesse finire 6-1 6-0, una roba del genere.