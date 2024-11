Bergamonews.it - Al Gavazzeni s’inaugura il Festival delle Foreste

Seriate. Martedì 12 novembre si entra nel vivo di “2024 – Ildedicato ai polmoni verdi della terra” con la serata inaugurale alle 20.30 al Cinemadi Seriate. Dopo i saluti di rito, si svolgerà un momento musicale partecipato con il Soprano Silvia Lorenzi e, a seguire, la presentazione del Paese Ospite che quest’anno è il Cile. Sarà presente il Console Generale a Milano, Christian Von Loebenstein. Verrà anche proiettato un film fuori concorso di Juan Carlos Gedda che mostrerà il bosco cileno e i suoi abitanti. Sarà proiettato anche il primo tra i film in concorso, in prima assoluta: “In attesa di un fantasma” di Paolo Rossi e Nicola Rebora. A seguire si svolgerà il Concerto “Autumn in music” con Paolo Favini alla direzione. Il quartetto (Paolo Favini al sax, Giovanni Colombo al pianoforte, Luca Bongiovanni alla Batteria, Ilaria Pregnolato voce) è composto da talentuosi musicisti professionisti che proporranno riarrangiamenti dei brani di maggiore successo dell’epoca jazz ripercorrendo le varie fasi e i grandi interpreti della storia del genere.