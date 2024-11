Lopinionista.it - 20 migliori aziende italiane in cui lavorare secondo i Millennial

L’edizione 2024 del ranking “Best Workplaces fors” è stata elaborata da Great Place to Work Italia ascoltando le opinioni espresse da oltre 41mila collaboratori Leorganizzazioniin cuifanno registrare un indice di soddisfazione media dei collaboratori del 91%. Un dato in leggero calo (-1%) rispetto al 2023 ma in crescita del +7% nel confronto con il 2018 (84%). È quanto emerge dall’edizione 2024 del ranking “Best Workplaces fors” che identifica le 20realtà lavorativela generazione Y, la quale,le demografie delle indagini Great Place To Work, comprende i nati tra il 1981 e il 1997. La classifica, disponibile al seguente link, è stata stilata da Great Place to Work Italia, realtà mondiale leader per la ricerca e la consulenza organizzativa, ascoltando e analizzando le opinioni espresse direttamente da oltre 41mila collaboratori, impiegati in 259 organizzazioni.