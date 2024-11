Liberoquotidiano.it - Valencia, il dramma dell'alluvione e RaiNews24: cosa abbiamo capito sugli italiani

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Considerate - a torto - le cenerentole'informazione televisiva, l'utilità pubblicae reti all news torna tangibile quando si verificano grandi eventi, guerre, catastrofi, come accaduto ora in Spagna. Non solo si registra un sensibile aumento di pubblico (fino al 40% nel minuto medio) ma l'utente più esigente, che magari non è riuscito a seguire i tg e si fida poco di internet, non rinuncia ad aggiornarsi ricorrendo ai canali tematici specializzati., diretta da Paolo Petrecca, secondo OmnicomMediaGroup ha avuto oscillazioni d'ascolto vicine al 3% di share in concomitanza coi numerosi servizi e dirette dao da sobborghi come Aldaia, grazie a Giorgio lacoboni inviato sul posto.