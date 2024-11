Quifinanza.it - Trump infiamma il Michigan: sostegno dai leader musulmani e toni accesi sull’economia

Leggi tutto su Quifinanza.it

Donaldha concluso la sua campagna elettorale con un evento in tarda serata a Grand Rapids,, una tappa simbolica per le sue campagne presidenziali. Già nel 2016 e nel 2020,aveva scelto questa città come ultima fermata, segnando ilcome uno dei principali obiettivi nella sua corsa alla Casa Bianca. Questa volta, accompagnato dal senatore dell’Ohio JD Vance, ha fatto del tema economico e industriale il fulcro del suo discorso, cercando di raccogliere ildi una base elettorale chiave in uno stato dove si gioca un’importante battaglia elettorale. Il messaggio di: votare in ogni modo possibile Mentre Grand Rapids si preparava ad accogliere Donaldper il suo ultimo comizio pre-elettorale, i sostenitori hanno avuto modo di seguire un video in cui l’ex presidente ha ribadito il suo invito a votare prima possibile, anche tramite posta.